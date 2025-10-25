Кривдник Шахтаря та збірної України висловився про майбутнє на чолі Легії
Фахівець попросився у відставку
близько 1 години тому
Головний тренер Легії Едвард Йорданеску після матчу 2 туру Ліги конференцій проти Шахтаря (2:1) висловився щодо подальшої роботи в клубі. Його слова наводить пресслужба клубу.
Я не такий емоційний, як інші. Після поразки думка повністю змінюється. Зі мною чи без мене, на цю команду чекає велике майбутнє. Я не можу бути таким емоційним - це частина моєї роботи – я сам ухвалив це рішення. Я виріс у сім'ї з глибоким футбольним корінням. Мій батько був великим футболістом. Футбол був зі мною все моє життя. Я дуже впевнений у роботі з Легією. Можу пообіцяти, що готовий до всього, - розповів Йорданеску.
Син легенди румунського футболу Ангела Йорданеску все ще може залишити Легію. яка не готова розлучатись з тренером, який на Євро-2024 обігрував збірну України.
