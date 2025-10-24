Таблиця коефіцієнтів УЄФА: яке місце займає Україна після поразок Динамо та Шахтаря
Українські гранди не набрали жодного бала
20 хвилин тому
Фото - ФК Шахтар
У четвер, 23 жовтня, Динамо і Шахтар провели матчі другого туру загального етапу Ліги конференцій:
- «гірники» поступилися польській Легії (1:2);
- кияни зазнали розгромної поразки від турецького Самсунспора (0:3).
Таким чином, українські клуби не набрали на цьому тижні жодного балу в таблиці коефіцієнтів УЄФА.
Зараз Україна посідає 28 місце в рейтингу країн.
Розклад Динамо і Шахтаря у третьому турі Ліги конференцій
6 листопада
Шахтар – Брейдаблік (19:45)
Динамо – Зрінські Монстар (22:00)