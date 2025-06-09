Кривдники України воєнного часу видали божевільний матч із 7 голами. Відео

Сергій Стаднюк

У четвертому турі європейського відбору на чемпіонат світу-2026 збірна Бельгії в рідних стінах здолала Вельс (4:3).

Уже до 27-ї хвилини бельгійці вели у три м’ячі після голів Лукаку з пенальті, а також Тілеманса та Доку з гри. Наприкінці першого тайму Вілсон скоротив відставання, також реалізувавши свою спробу.

Після перерви Сорба та Джонсон шокували гостей, зрівнявши рахунок. Однак камбеку не сталося. На 81-й хвилині другий гол Лукаку скасували після перегляду VAR. А Де Брюйне під додатковий час вирвав для господарів перемогу в шаленій грі.

До вашої уваги огляд матчу.

Збірна Бельгії набрала чотири очки і до трьох балів скоротила відставання від Вельсу в групі J, маючи два матчі в запасі. Лідером залишилася Північна Македонія (8 очок, 4 матчі), за «червоними дияволами» розташувалися Казахстан (3, 3) і Ліхтенштейн (0, 3).

Чемпіонат світу-2026. Кваліфікація, четвертий тур

Бельгія – Вельс 4:3

Голи: Лукаку, 15 (пен.), Тілеманс, 19, Доку, 27, Де Брюйне, 88 – Вілсон, 45+7 (пен.), Сорба, 51, Джонсон, 70

Бельгія: Зельс, Меньє (де Вінтер, 16), Дебаст, Фас, де Кейпер (Теат, 46), Онана, Тілеманс, Доку, Де Брюйне (Салемакерс, 89), Троссар (Лукебакіо, 46; Раскін, 75), Лукаку

Вельс: Дарлоу, Робертс, Родон, Мефам, Девіс, Ампаду, Джейс (Каллен, 63), Джонсон, Вілсон, Томас, Брукс (Гарріс, 63)

Попередження: Де Кейпер, Троссар, Раскін – Ампаду, Мефам, Вілсон

Раніше збірна України не пробилася на чемпіонат світу-2022, програвши Вельсу (0:1), а також була розгромлена Бельгією і не пройшла до Дивізіону A Ліги націй (0:3).