Колишній захисник Інтер Маямі, Шахтаря та збірної України Сергій Кривцов поділився планами на майбутнє та назвав причину, з якої не продовжив кар’єру в МЛС.

Мені дуже сподобалася ліга МЛС – і в плані картинки, в плані шоу, і в плані гри. Було бажання залишитися, але зараз розумію, що бюджети в командах уже сформовані, і, мабуть, вже треба шукати якийсь клуб – з Європи, з Азії, я не знаю.

Але зараз я розумію, що, мабуть, це трансферне вікно буде, як лакмусовий папір. Якщо я знайду команду, я продовжу ще, як Бог дасть, 2-3 роки, а потім уже будемо дивитися далі.

Взагалі-то не розглядав Україну – не тому, що УПЛ зараз не на тому рівні чи якісь там футболісти молоді, а просто в цілях безпеки дітей. Тому що ми говорили з дружиною дуже багато на цю тему – що окремо ми не можемо жити.

Ми завжди сваримося, завжди якісь у нас непорозуміння – тобто ми повинні бути разом. Але я розумію: якщо в мене є така можливість, щоб мої діти жили в безпеці, навчалися в найкращих школах, університетах, то я зі свого боку робитиму це.

Сильно конкретного нічого з МЛС зараз нема. Були 2 – 3 варіанти з Європи, але, я ж кажу, на той час я розглядав конкретно Америку і хотів там залишитися. Зараз я відкритий до пропозицій. Є якісь варіанти, але поки так, на олівці.

Думаю, я не відкрию Америку, якщо скажу, що все одно при виборі ти дивишся на зарплатну відомість. Звісно, тобі треба годувати, як Селя казав, свою родину 😁. Був гарний варіант, але теж був він на олівці. Зараз це Сан-Дієго – новий клуб в МЛС.

Були розмови у нас за контракт, з подальшим якимось майбутнім там, я для себе бачив. Тому що клуб молодий, амбітний. Власники Сан-Дієго також ж власниками Нордшелланна – тобто більш такий європейський підхід у них був. Мабуть, якщо буде такий варіант з майбутнім у структурі клубу, я обрав би краще це, ніж гарну зарплату, умовно, в Дубаї.