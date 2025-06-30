Кривцов – про Мессі: «Дехто навіть боявся зайти в роздягальню»
Українець грав у одній команді з аргентинцем
близько 2 годин тому
Колишній центральний захисник Інтер Маямі Маямі Сергій Кривцов розповів, наскільки великим є вплив Ліонеля Мессі на гравців американського клубу.
«Коли він прийшов у команду, то я відчував себе ніби в музеї Мадам Тюссо.
Я на нього дивився і не розумів, що ось він тут в моїй команді. Після приїзду Мессі усі працівники клубу були заворожені харизмою аргентинця та не могли від нього відірвати погляд. А дехто навіть боявся зайти в роздягальню, коли він там був.
Він прийшов – він отримав частку цього клубу і він теж, мабуть, бачить якесь майбутнє свого клубу по-своєму. З того, що я знаю, помінялося все: від академії, від тренера по воротарях до менеджера головного клубу майже всі стали аргентинцями.
Хтось мені казав, не знаю, наскільки це правда, що директор академії – це його найкращий друг», – розповів Кривцов в інтерв'ю YouTube-каналу Дениса Бойка.
На початку грудня Інтер Маямі офіційно попрощався з українським захисником, оскільки у того завершився контракт.
Кривцов став гравцем Інтера Маямі взимку 2023 року. 33-річний захисник провів за американський клуб 63 матчі, в яких забив два м’ячі та віддав один асист.