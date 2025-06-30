Колишній центральний захисник Інтер Маямі Маямі Сергій Кривцов розповів, наскільки великим є вплив Ліонеля Мессі на гравців американського клубу.

«Коли він прийшов у команду, то я відчував себе ніби в музеї Мадам Тюссо.

Я на нього дивився і не розумів, що ось він тут в моїй команді. Після приїзду Мессі усі працівники клубу були заворожені харизмою аргентинця та не могли від нього відірвати погляд. А дехто навіть боявся зайти в роздягальню, коли він там був.

Він прийшов – він отримав частку цього клубу і він теж, мабуть, бачить якесь майбутнє свого клубу по-своєму. З того, що я знаю, помінялося все: від академії, від тренера по воротарях до менеджера головного клубу майже всі стали аргентинцями.

Хтось мені казав, не знаю, наскільки це правда, що директор академії – це його найкращий друг», – розповів Кривцов в інтерв'ю YouTube-каналу Дениса Бойка.