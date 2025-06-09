Головний тренер Чорноморця Олександр Кучер прокоментував поразку збірної України Канаді (2:4) в рамках Canadian Shield. Його слова наводить Sport-Espress.

Нещодавно закінчився чемпіонат України і хлопці грали на втомі. Не слід забувати, що в Канаді інший часовий пояс і потрібна акліматизація. Ці фактори і вплинули на результат. Наші гравці припускалися дитячих помилок, десь не вистачало концентрації, уваги і через це ми пропустили такі неприємні голи у свої ворота.

Сюрпризи в складі? Ніяких несподіванок для мене не було. Грав цілком очікуваний склад. Також Ребров переглядав нових хлопців.

Забарний відіграв на своєму рівні. Також мені сподобався Гуцуляк, який непогано вийшов на заміну. Але з таким результатом «Лева матчу» важко називати. Добре, що хоч в кінці забили два голи і трошки скрасили цю поразку. Проте команда програла і осадок залишився. Помилки Матвієнка та Бондаря? Дай Бог, щоб це буди їхні останні помилки в матчах за збірну. Я не бачу сенсу вішати собак на когось одного. Програла вся команда.