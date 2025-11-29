Сергій Разумовський

Завершилися всі матчі ігрового дня суботи, 29 листопада, у 18-му турі української Першої ліги.

Чернігів завершив рік мінімальною перемогою над Прикарпаттям-Благо. Господарі з перших хвилин більше контролювали м’яч, поступово підтискаючи суперника до його воріт. Перевага втілилася в гол на 32-й хвилині, коли Мироненко вдало завершив одну з атак чернігівців. Після цього команда грамотно зіграла в захисті й втримала мінімальну перевагу до фінального свистка.

Поділля розгромило Металург. Уже на 14-й хвилині Шаврін відкрив рахунок, задавши тон подальшій грі. До перерви господарі подвоїли перевагу завдяки точному удару Азізова. У другому таймі Поділля продовжило контролювати хід матчу й остаточно зняло всі питання щодо переможця після гола Ніколишина на 60-й хвилині.

Буковина попрощалася зі своїми вболівальниками у цьому році впевненою перемогою над Пробоєм. Команда Сергія Шищенка активно розпочала матч і до перерви повела завдяки точному удару Дахновського після прострілу Груші. На старті другого тайму чернівчани швидко довели рахунок до 3:0 завдяки дублю Підлепенця, один із його м’ячів став 600-м голом клубу в Першій лізі. Наприкінці поєдинку Пробій забив гол престижу, але господарі впевнено довели гру до перемоги й пішли на зимову паузу лідером.

Ворскла не залишила шансів Чорноморцю, оформивши сенсаційний розгром. Господарі шокували одеситів блискавичним стартом: на 2-й хвилині Андрущенко відкрив рахунок, а вже на 11-й Пріхна подвоїв перевагу. Після такого початку Ворскла впевнено контролювала гру, а в другому таймі Кораблін довів рахунок до розгромного, ошелешивши фаворита.

Чорноморець залишився з 38 очками. Донедавна лідер Першої ліги вже вилетів за зону прямої путівки до УПЛ, пропустивши туди Лівий Берег. Беззаперечним фаворитом на титул є Буковина (48).

Перша ліга, 18-й тур

Чернігів – Прикарпаття-Благо 1:0

Гол: Мироненко, 32

Поділля – Металург 3:0

Голи: Шаврін, 14, Азізов, 40, Ніколишин, 60

Буковина – Пробій 3:1

Голи: Дахновський, 37, Підлепенець, 50, 54 – Гаврилюк, 89

Ворскла – Чорноморець 3:0

Голи: Андрущенко, 2, Пріхна, 11, Кораблін, 61