Кудрівка офіційно попрощалася з 23-річним футболістом
Півзахисник більше не виступатиме за клуб еліти
близько 1 години тому
Кирило Матвєєв. Фото: ФК Кудрівка
Кудрівка офіційно повідомила про припинення співпраці з півзахисником Кирилом Матвєєвим. Клуб оголосив, що сторони дійшли згоди щодо завершення відносин, тож контракт із 23-річним футболістом було розірвано за взаємною домовленістю.
Матвєєв виступав за Кудрівку в поточному сезоні Української Прем’єр-ліги й встиг зіграти сім матчів у складі команди. Окрім цього, хавбек відзначився результативною дією в неофіційній грі – забив м’яч у контрольному поєдинку проти луганської Зорі.
