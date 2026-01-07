Кудрівка продовжила контракти з двома ключовими футболістами
Відомі деталі трудових угод
13 хвилин тому
Андрій Сторчоус. Фото - ФК Кудрівка
Кудрівка продовжила контракт з досвідченим воротарем Артемом Яшковим до кінця сезону 2026/27.
Також підписав нову угоду півзахисник Андрій Сторчоус, термін якої діятиме до кінця поточної кампанії. Про це повідомляє пресслужба клубу.
В нинішньому чемпіонаті Яшков провів 11 поєдинків, пропустивши 19 мʼячів.
У першій частині сезону Сторчоус зіграв за Кудрівку 15 матчів, забивши шість голів.
Наразі команда Василя Баранова займає 13-е місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 15 очок в 16 матчах.
