Кудрівка шукає гравців з прицілом на УПЛ
Новачок Прем'єр-ліги посилює склад
близько 3 годин тому
Фото - ФК Кудрівка
Кудрівка зацікавлена у підписанні півзахисника Євгена Морозка та форварда Ростислава Таранухи, у якого завершується контракт з Оболонню 30 червня, повідомляє журналіст Ігор Бурбас.
За обох гравців новачку УПЛ не доведеться сплачувати компенсацію, отримавши їх в якості вільних агентів.
Кудрівка в минулому сезоні стала четвертою в Чемпіонській групі Першої ліги. Клуб з Чернігівщини вперше в історії вийшов в УПЛ.
В таборі Кудрівки УПЛ висловились про завдання на новий сезон.