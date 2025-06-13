Президент Кудрівки Роман Солодаренко оцінив шанси новачка УПЛ закріпитись в елітному дивзіоні. Його слова наводить Суспільне Чернігів.

Ще не було розмови з командою. Звичайно, це все буде перед початком сезону, коли ми доукомплектуємося. Також будуть й інші прізвища в команді, бо рівень все-таки Першої ліги й УПЛ трошки різний, тому будемо запрошувати футболістів, які мають досвід Прем'єр-ліги.

Завдання будуть потім. Але точно скажу, що завдання мінімум – це залишитися в УПЛ на ще один сезон. А далі є план, по якому ми рухаємося, і є ті завдання, як кажуть, «на семирічку», які стоять перед командою. Звичайно, це єврокубки й місця у верхній частині турнірної таблиці УПЛ.