В таборі новачка УПЛ висловились про завдання на новий сезон
Кудрівка вперше в сезоні гратиме в еліті
38 хвилин тому
Президент Кудрівки Роман Солодаренко оцінив шанси новачка УПЛ закріпитись в елітному дивзіоні. Його слова наводить Суспільне Чернігів.
Ще не було розмови з командою. Звичайно, це все буде перед початком сезону, коли ми доукомплектуємося. Також будуть й інші прізвища в команді, бо рівень все-таки Першої ліги й УПЛ трошки різний, тому будемо запрошувати футболістів, які мають досвід Прем'єр-ліги.
Завдання будуть потім. Але точно скажу, що завдання мінімум – це залишитися в УПЛ на ще один сезон. А далі є план, по якому ми рухаємося, і є ті завдання, як кажуть, «на семирічку», які стоять перед командою. Звичайно, це єврокубки й місця у верхній частині турнірної таблиці УПЛ.
Власник Кудрівки також розповів, в якому місті прийматимуть суперників по УПЛ.