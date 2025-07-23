Кухаревич оформив дебютний гол за Слован в Лізі чемпіонів
Чемпіон Словаччини розгромив Зрінські
близько 4 годин тому
Український нападник Слована Микола Кухаревич відзначився дебютним голом в складі чемпіона Словаччини, який припав на поєдинок 2 кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти Зрінські (4:0).
Ексфорвард молодіжної збірної України вийшов на поле на 86-й хвилині, а через 8 хвилин перебування на полі встановив підсумковий результат матчу в Братиславі.
Ще один український легіонер Слован Данило Ігнатенко матч проти Зрінські провів в запасі.
Минулого сезону Кухаревич виступав за шотландський Гіберніан на правах оренди зі Свонсі. Провів 28 матчів і забив 7 голів.
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