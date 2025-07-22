Хамрун Спартанс – Динамо: аналітики назвали фаворита матчу першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів
Поєдинок незабаром розпочнеться
близько 3 годин тому
Сьогодні пройде перший матч першого раунду відбору Ліги чемпіонів, у якому зустрінуться мальтійський Хамрун Спартанс та київське Динамо.
Поєдинок пройде на стадіоні «Гіберніанс Граунд» в місті Паола та розпочнеться о 20:00 за київським часом.
Коефіцієнти на матч Хамрун Спартанс – Динамо
Перемога Хамруна Спартанса – 6.66
Нічия – 5.00
Перемога Динамо – 1.52
Матч-відповідь, який для Динамо буде номінально домашнім, відбудеться 29 липня у польському Любліні.
У випадку перемоги над мальтійською командою, далі у кваліфікації Ліги чемпіонів на підопічних Олександра Шовковського чекає переможець пари Пафос (Кіпр) / Маккабі Тель-Авів (Ізраїль).
Якщо ж Динамо програє Хамруну, то опуститься до Ліги Європи, де на біло-синіх в третьому відбірному раунді чекатиме протистояння з невдахою пари Пафос (Кіпр) / Маккабі Тель-Авів (Ізраїль).
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