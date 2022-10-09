Лунін відстояв на нуль. «Реал» вперше не пропустив в цьому сезоні Ла Ліги
Куртуа точно не завадить Луніну знову зіграти проти «Шахтаря»
Названо двох інших конкурентів українця у воротах «Реалу»
Фото - Реал Мадрид
У четвертому турі групового етапу Ліги чемпіонів «Шахтар» у Варшаві прийме «Реал». Зустріч відбудеться 11 жовтня.
Головний тренер «вершкових» Карло Анчелотті визначився із заявкою на гру. До неї через травму не ввійшов голкіпер Тібо Куртуа. Українець Андрій Лунін знову отримав шанс зіграти в головному єврокубку.
¡Nuestros convocados para el partido @FCShakhtar!#UCL pic.twitter.com/kZSAZv446a— Real Madrid C.F. ( @ realmadrid ) October 9, 2022
Нагадаємо, Лунін відстояв «на нуль» минулий матч за «Реал».
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