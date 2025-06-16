Кварцяний повернеться на тренерську роботу? Фахівець зробив заяву
Наразі легендарний тренер є президентом Асоціації футболу Волині
близько 2 годин тому
Відомий фахівець Віталій Кварцяний в інтервю сайту Blik.ua натякнув, що, можливо, він ще повернеться до тренерської роботи.
«Мені не подобаються нинішні тенденції – що всі нападники повинні відходити назад. Вони ж заважають півзахисникам! Я не хочу розкривати всі свої секрети, тому що, можливо, ще потреную. Я вже не хотів працювати, але коли бачу оці тактичні, стратегічні нюанси і переміщення нападників назад, хочеться змінити це. Я не можу спокійно дивитися на те, як захисники катають між собою м'яч, а нападники відходять назад».
За час тренерської кар'єри Кварцяний очолював луцькі Прилад, Підшипник, Торпедо та Волинь, запорізький Металург, хмельницьке Поділля й Кривбас з Кривого Рогу.
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