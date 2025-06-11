Колишній тренер Волині Віталій Кварцяний після заключного матчу збірної України на Canadian Shield проти Нової Зеландії (2:1) розкритикував захисника «синьо-жовтих» Іллю Забарного за приспущені гетри.

Я скажу, нехай, може, на мене хтось і образиться, але… Мені не сподобались навколофутбольні моменти.

Чому Забарний грає у коротких гетрах? Чого він їх спустив? Ну не личить це йому. Він же високий, а спустив гетри і здається меншим на зріст. Ну він же красивий хлопець. Як казав один письменник, у людині повинно бути все прекрасно.

Дівчата от люблять футболістів, це ж не секрет. Люблять і п’яних, і обкурених, і грубих, але ж не зі спущеними гетрами, – заявив Кварцяний в інтерв’ю Вlik.