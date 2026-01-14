Сергій Разумовський

22-річний вінгер Ілля Квасниця став повноправним футболістом Карпат. Про завершення повноцінного трансферу повідомила пресслужба зелено-білих.

Контракт Квасниці з Рухом було розраховано до літа 2027 року. Водночас фінансові деталі переходу не розкриваються.

Примітно, що в першій частині поточного сезону вінгер встиг зіграти одразу за два клуби. Чемпіонат Квасниця розпочав у складі Карпат і з’явився на полі в матчі проти Колоса, після чого продовжив виступи вже за Рух. У складі жовто-чорних він провів 12 матчів, записавши до активу один гол і одну результативну передачу. А минулого сезону за Карпати він уже відіграв за львів’ян сім поєдинків.

Квасниця має солідний досвід виступів у системі юнацьких і молодіжних збірних України. Він викликався до команд U-17 та U-19, де провів по три матчі, а за U-19 відзначився забитим м’ячем. Найкраща статистика – у збірній України U-21: 17 поєдинків, чотири голи та два асисти. За оцінкою Transfermarkt, орієнтовна ринкова вартість вінгера становить 1,8 мільйона євро.

Напередодні Карпати офіційно оголосили про перехід ще одного гравця Руху.