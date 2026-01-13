Павло Василенко

Півзахисник Руха Марко Сапуга став гравцем Карпат. Термін угоди між 22-річним футболістом і клубом залишається невідомим.

У вересні 2020 року Марко підписав контракт з Рухом. 2022-го у складі Руху U-19 Сапуга здобув золото юнацького чемпіонату України та виступав у Юнацькій Лізі УЄФА.

В Українській Прем’єр-Лізі гравець дебютував 9 травня 2021 року в матчі проти Дніпра-1. Загалом за Рух Сапуга провів 49 поєдинків, забив один мʼяч і віддав три гольові передачі.

Наразі Карпати займають дев'яту позицію у чемпіонаті, маючи в активі 19 очок після 16 матчів.

Раніше з Руху в Карпати перейшли Віталій Холод та Ростислав Лях.