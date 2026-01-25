Сергій Разумовський

Кривбас опублікував оновлений план контрольних матчів на зимових зборах в Іспанії та розкрив ім’я ще одного опонента. Криворізький клуб уточнив, що четвертим суперником у програмі спарингів стане представник Китаю Тяньцзінь Тайгер.

Зустріч запланована на 31 січня 2026 року й відбудеться в межах підготовчого збору, де команда традиційно поєднує фізичну роботу з перевіркою тактичних напрацювань у контрольних поєдинках. Для Кривбаса цей спаринг стане ще одним тестом на фоні суперника з іншої футбольної школи, що може бути корисним у контексті адаптації до різних стилів гри.

Також варто зазначити, що Тяньцзінь Тайгер цього міжсезоння перетнеться в Іспанії не лише з криворіжцями. Раніше Карпати вже повідомляли, що 13 лютого також проведуть товариський матч проти цієї китайської команди під час власних зборів.

Що відомо про майбутнього суперника Кривбаса: у сезоні 2025 року Тяньцзінь Тайгер фінішував шостим у турнірній таблиці китайської Суперліги, відставши на 22 очки від чемпіона – Шанхай Порт. В історичному плані клуб має й трофейні здобутки: Тяньцзінь Тайгер двічі вигравав Кубок китайської футбольної асоціації та одного разу ставав володарем Суперкубка країни.

