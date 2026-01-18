Павло Василенко

Захисник Джозеф Джонс перейшов з панамського Пласа Амадор в Кривбас. Про це повідомляє пресслужба криворізького клубу.

Термін угоди між 20-річним панамським футболістом і Кривбасом розрахований на чотири роки.

У поточному сезоні Джонс провів всього чотири матчі на клубному рівні у всіх турнірах.

Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 400 тисяч євро.

Кривбас наразі займає п'яте місце в УПЛ з 26 очками в 16 поєдинках.