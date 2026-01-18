Кривбас оформив трансфер легіонера
Відомі деталі угоди
близько 2 годин тому
Фото - ФК Кривбас
Захисник Джозеф Джонс перейшов з панамського Пласа Амадор в Кривбас. Про це повідомляє пресслужба криворізького клубу.
Термін угоди між 20-річним панамським футболістом і Кривбасом розрахований на чотири роки.
У поточному сезоні Джонс провів всього чотири матчі на клубному рівні у всіх турнірах.
Портал Transfermarkt оцінює вартість гравця в 400 тисяч євро.
Кривбас наразі займає п'яте місце в УПЛ з 26 очками в 16 поєдинках.
