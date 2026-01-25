Сергій Разумовський

Оболонь запланувала черговий контрольний поєдинок у межах підготовки до відновлення сезону. Як повідомляє пресслужба київського клубу, 25 січня команда проведе товариський матч проти ФК Сараєво.

Старт зустрічі запланований на 13:00 за київським часом. Майбутній суперник Оболоні є одним із лідерів свого чемпіонату: Сараєво наразі посідає третю позицію в турнірній таблиці першості Боснії і Герцеговини, тож для киян це буде корисний спаринг із конкурентною командою.

Водночас попередній контрольний матч Оболоні не відбувся. 24 січня кияни мали зіграти з болгарським Ботевом, однак через дощ і несприятливі погодні умови зустріч було скасовано.

Раніше повідомлялося, що Оболонь закрила угоду з ексфутболістом Карпат.