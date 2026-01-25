Київський клуб не зумів провести спаринг через делікатну причину, знайдено нового суперника
Столична команда зіграє із колективом із зовсім іншої країни
42 хвилини тому
Оболонь запланувала черговий контрольний поєдинок у межах підготовки до відновлення сезону. Як повідомляє пресслужба київського клубу, 25 січня команда проведе товариський матч проти ФК Сараєво.
Старт зустрічі запланований на 13:00 за київським часом. Майбутній суперник Оболоні є одним із лідерів свого чемпіонату: Сараєво наразі посідає третю позицію в турнірній таблиці першості Боснії і Герцеговини, тож для киян це буде корисний спаринг із конкурентною командою.
Водночас попередній контрольний матч Оболоні не відбувся. 24 січня кияни мали зіграти з болгарським Ботевом, однак через дощ і несприятливі погодні умови зустріч було скасовано.
Раніше повідомлялося, що Оболонь закрила угоду з ексфутболістом Карпат.