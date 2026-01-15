Оболонь закрила угоду з ексфутболістом Карпат
Що відомо про трансфер
близько 1 години тому
Фото - ФК Оболонь
Оболонь оголосила про перехід захисника Павла Полегенька вільним агентом, повідомляє пресслужба клубу.
Досвічений оборонець покликаний посилити столичну команд уперед другою частиною сезону.
За даними Transfermarkt, угода розрахована до літа 2027 року.
У поточному сезоні 31-річний Полегенько у складі Карпат провів 11 матчів.
На зимову перерву Оболонь пішла на 12-му місці в турнірній таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 17 очок.