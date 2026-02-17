Київський обласний ТЦК та СП у Facebook опублікував заяву щодо побиття вже колишнім нападником Колоса-2 Данилом Колесником представника Центру комплектування.

24-річний нападник ковалівського «Колоса» Данило Колесник напав на військовослужбовця ТЦК. Футболіст вирішив, що оскільки він ще не досягнув призовного віку, то йому дозволено усе і навіть бити військових ТЦК, які виконують важливі завдання з комплектації війська, Аби наші підрозділи, що боронять Україну, не відчували дефіциту особового складу.

Ба більше, Колесник почав вихвалятися фактом побиття на своїй сторінці в Instagram, де також хизується своїм безтурботним життям. За своїми антропометричними даними нападник другої команди «Колоса» (до першої він не пробився) цілком підходить для десантно-штурмових військ. А чому б хлопцю не піти на контракт, не чекаючи мобілізації і настання призовного віку, аби виплеснути свою лють у боротьбі з ворогом.

Дане відео Колесник уже видалив та закрив свою сторінку. Але у цифрову епоху важко приховати свої ганебні вчинки.

Поки такі українські спортсмени як Владислав Гераскевич беруть участь в Олімпійських Іграх і ціною дискваліфікації несуть світу правду про війну і злочини рф в Україні, інші, перебуваючи удома, ховаються за спинами воїнів і навіть дозволяють собі влаштовувати з ними бійки, потураючи ворогу. А одна з головних цілей рф – це зрив мобілізації.

P.S. ФК «Колос» прийняв рішення звільнити Данила Колесника.