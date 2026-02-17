Сергій Разумовський

Футбольний клуб Колос сьогодні, 17 лютого, оприлюднив офіційну заяву щодо інциденту за участі футболіста Колоса-2 Данила Колесника та співробітника ТЦК. У клубі повідомили, що президент Колоса Андрій Засуха приніс вибачення українській спільноті та ухвалив рішення розірвати контракт з футболістом.

Згодом у паблік вийшов колишній півзахисник Динамо Олександр Алієв, що донині називає себе військовослужбовцем. Ексфутболіст підтримав 24-річного гравця.

Ти вчинив правильно. Ти став на захист людини, в якої троє дітей. А ці ТЦКшники, навіть не розбираючись, хапають людей і запихують із у «бусіки». Чому їм дозволено бити, а коли вдарив ти, то тебе одразу виганяють з команди? Я тебе повністю підтримую. Я знаю твою ситуацію, коли ти був у Тростянці Сумської області. І як ти вивизив звідти людей. Ти повний красунчик. Хочу сказати одне Засусі: «Ти спочатку розберись, що сталося, а потім роби висновки, виганяти людину чи ні». Даню, запам'ятай, я з тобою і буду завжди тебе підтримувати. Олександр Алієв

Раніше ТЦК та СП вручили Алієву подяку.