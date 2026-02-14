Сергій Разумовський

У 22-му турі французької Ліги 1 Ланс влаштував справжній розгром у виїзному матчі проти Парижа, не залишивши господарям жодних шансів.

Після відносно рівного стартового відрізка гості поступово наростили тиск і відкрили рахунок на 24-й хвилині: Саїд вдало завершив атаку та вивів Ланс уперед. Париж не встиг оговтатися, як той самий Саїд знову вразив ворота суперника на 38-й хвилині, оформивши дубль ще до перерви та заклавши фундамент великої перемоги.

У другому таймі Ланс не зупинився і швидко довів справу до розгромної. На 58-й хвилині Товен реалізував пенальті, зробивши рахунок 0:3, а наприкінці зустрічі гості добили суперника двома голами Фофана: спершу на 90-й хвилині, а потім уже в компенсований час.

Важливо, що Ланс, набравши 52 очки, максимально скористався осічкою головного конкурента в чемпіонських перегонах: напередодні ПСЖ (51), у складі якого грав Ілля Забарний, сенсаційно програв Ренну з рахунком 1:3.

Ліга 1, 22-й тур

Париж – Ланс 0:5

Голи: Саїд, 24, 38, Товен, 58 (пен.), Фофана, 90, 90+5

Париж: Трапп, Сангі, Отавіо (Мбоу, 74), Колодзейчак, Коппола, Матондо, Колеошо (Саймон, 64), Мунетсі (Маркетті, 74), Лопес (Ле-Мелу, 81), Кеббаль, Іммобіле (Крассо, 74)

Ланс: Ріссе, Сарр, Ганю, Челік, Юдоль (Масуаку, 90+2), Сангаре (Булатович, 48), Томассон, Абдулхамід, Саїд (Сен-Максімен, 69), Товен (Сіма, 90+2), Едуар (Фофана, 69)

Попередження: Ле-Мелу (83), Матондо (84) — Саїд (45+4)