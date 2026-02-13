Ренн у стартовому матчі 22 туру Ліги 1 приймав ПСЖ в рідних стінах. Матч на «Руазон Парк» завершився з рахунком 3:1.

Господарі зробили ставку на гру другим номером, яка після півгодини глухої оборони призвела до голу Тамарі, який на 34-й хвилині відкрив рахунок після сольного проходу.

ПСЖ по перерві намагався створити небезпеку біля воріт Бріса Самби, але без успіху. Натомість Ренн на 69-й хвилині подвоїв перевагу після стандарту, який завершився ударом головою Леполя. Чемпіон Франції завдяки Дембеле швидко відквитав один гол, залишаючи собі шанси в заключній 20-хвилинці.

Вразливість оборони парижан вкотре проявилась на 81-й хвилині, коли контратака Ренна призвела до голу Емболо. Третій гол став фатальним для парижан,

Центрбек ПСЖ Ілля Забарний провів на полі 90 хвилин.

Ліга 1. 22 тур

Ренн - ПСЖ 3:1

Тамарі, 34, Леполь, 68, Емболо, 81 - Дембеле, 71