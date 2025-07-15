Лаціо визначився з майбутнім Муссоліні
Правнук дуче виступатиме в Серії Б
близько 2 годин тому
Фланговий захисник Лаціо Романо Флоріані Муссоліні в новому сезоні виступатиме в складі Кремонезе, повідомляє офіційний сайт клубу.
Правнук італійського диктатора Беніто Муссоліні у великому футболі грає переважно за команди нижчих дивізіонів, виступаючи за Пескару та Юве-Стабія.
В попередньому сезоні Романо провів 37 матчів в Серії Б, забив 1 гол та віддав 3 асисти.
В Італії не виключають варіант з трансфером Судакова в Наполі.
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