Володимир Кириченко

Мілан збирається продовжити контракт із португальським вінгером Рафаелем Леау. Про це поідомляє La Gazzetta dello Sport.

Поточний контракт португальця розрахований до 2028 року, россонері ж хочуть його продовжити до 2030-го.

Само собою при цьому зарплата Леау істотно зросте. Зараз він заробляє близько 5,5 млн євро на рік.

Мілан уже зв'язався з агентами і сім'єю вінгера, по суті, почавши промацувати ґрунт.

Леау зацікавлений у продовженні, але обговорюється питання клаусули у розмірі 175 млн євро.

У поточному сезоні Рафаель Леау провів 22 матчі, відзначившись десятьма голами і двома асистами.

Раніше вихованцю Челсі, що виступає за Мілан, довелося перенести операцію.