Сергій Разумовський

Півзахисник Мілана Рубен Лофтус-Чік був змушений перенести операцію після ушкодження щелепи, якого зазнав у поєдинку 26-го туру Серії А проти Парми, що завершився поразкою россонері з рахунком 0:1.

30-річного англійця після матчу доправили до міланської клініки у відділення щелепно-лицевої хірургії та стоматології. Там лікарі провели хірургічне втручання: здійснили вправлення та стабілізацію перелому альвеолярного відростка щелепи. Повідомляється, що операція минула без ускладнень, а самого футболіста вже виписали з лікарні.

Травматичний епізод стався вже на 8-й хвилині зустрічі. Після подачі Алексіса Салемакерса у штрафний майданчик воротар Парми Едоардо Корві, намагаючись вибити м’яч кулаком, випадково влучив по Лофтус-Чіку. Хавбек одразу опинився на газоні, а медики надали йому допомогу прямо на полі. Зрештою гравця винесли на ношах, зафіксувавши шию, що свідчило про серйозність моменту та необхідність додаткових обстежень.

У офіційній заяві Мілана зазначено, що орієнтовний термін відновлення Лофтус-Чіка становить близько восьми тижнів. Це означає, що тренерський штаб, найімовірніше, не зможе розраховувати на півзахисника щонайменше до кінця наступних двох місяців.

У поточному сезоні англієць провів за Мілан 27 матчів у всіх турнірах, відзначившись 3 голами та 1 результативною передачею.