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Легенда «Баварії»: «Роналду в Мюнхені – це було б сексуально»

Матеус хотів би бачити португальця в Бундеслізі
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
09:59
Легенда «Баварії»: «Роналду в Мюнхені – це було б сексуально»

Легенда «Баварії» Лотар Матеус хотів би бачити Кріштіану Роналду в мюнхенському клубі. його цитує Bild.

«Звичайно, це не буде трансфер з прицілом на майбутнє. Йому 37, і він завжди був в центрі уваги. Я також не впевнений, чи вписується він в систему мюнхенської Баварії. Але він все ще видатний бомбардир.

Він один з кращих нападників всіх часів і точно забив би близько 30 голів. Його перехід окупиться з - за продажу футболок майже гарантовано.

Роналду в «Баварії» – було сексуально. По крайней мере, варто продумати всі варіанти ще раз. Якщо в Баварії вважають, що Кріштіану Роналду все ще фізично в стані дійсно допомогти протягом року або двох, що можна інвестувати гроші, виручені за Левандовского, то я б розглянув цей варіант.

Якщо його влаштує зарплата, схожа на зарплату Роберта, можна починати ажіотаж навколо Роналду.

В атаці «Баварія» могла б забити неймовірну кількість голів з Мане, Мюллером, Роналду і Команом. Їх конкуренти – Гнабрі і Сані. Тут також тиск конкуренції і продуктивності буде дуже високим для всіх, і ніхто не зможе розслабитися.

Можливо, Гнабрі покине клуб, і тоді з фінансової точки зору все буде розумно ».

Раніше повідомлялося, що Роналду бажає покинути «Манчестер Юнайтед».

Петро Приходько
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Теги

Кріштіану Роналду Баварія Манчестер Юнайтед

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