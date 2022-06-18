Легенда «Карпат»: «У «Динамо» Циганков, Шапаренко, Попов, Миколенко і Забарний коштують по 30 мільйонів, а «Шахтар» що?»

Колишній футболіст «Карпат» Михайло Коповец вважає, що «Динамо» знову стане флагманом українського футболу.

- Це завжди шанс, коли ставка йде на українців. Ким вони гратимуть? Звичайно зі шкіл, академій. Подивіться на «Динамо», яке відмовилося від усього. Яка у них плеяда гравців: Циганков, Шапаренко, Попов, Миколенко, Забарний. Подивіться, які футболісти, і кожен вже стоїть по 30 мільйонів.

У них був складний і хворобливий шлях. І на виїзді, і вдома погано грали, два-три роки тому всі сміялися. Бюджет був обмежений і вони через брак такого ресурсу, як у «Шахтаря», зробили ставку на своїх вихованців.

І подивіться на результат, в результаті вони ж виграли, а «Шахтар» що? Легіонерів немає, і вони будуть займатися тим, чим і Київ зараз, ніхто якісний не приїде сюди грати.

- «Динамо» зараз і «Динамо» кінця 90-х. Можете провести паралель?

- Тоді був інший футбол, інший менталітет, все інше було. Мені складно сказати, тому що це інші люди. Порівнювати то «Динамо» і це - взагалі без варіантів. Пригадую Лужного, Реброва, Шевченко, Ващука, Головко, Калітвінцева - зовсім інший футбол, інші люди. Ціла епоха пройшла. Менталітет футболістів був інший. Зараз інший світ, мислення. Футбол мутує, з'явився ВАР. Як можна порівнювати, якщо пройшло 25 лет.