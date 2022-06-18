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Легенда «Карпат»: «У «Динамо» Циганков, Шапаренко, Попов, Миколенко і Забарний коштують по 30 мільйонів, а «Шахтар» що?»

Кополовець вважає, що кияни легше впораються з кризою в українському футболі
Футбол Українська Прем'єр-ліга
13:41
Легенда «Карпат»: «У «Динамо» Циганков, Шапаренко, Попов, Миколенко і Забарний коштують по 30 мільйонів, а «Шахтар» що?»

Колишній футболіст «Карпат» Михайло Коповец вважає, що «Динамо» знову стане флагманом українського футболу.

- Догляд легіонерів - це шанс для українських талантів заявити про себе?

- Це завжди шанс, коли ставка йде на українців. Ким вони гратимуть? Звичайно зі шкіл, академій. Подивіться на «Динамо», яке відмовилося від усього. Яка у них плеяда гравців: Циганков, Шапаренко, Попов, Миколенко, Забарний. Подивіться, які футболісти, і кожен вже стоїть по 30 мільйонів.

У них був складний і хворобливий шлях. І на виїзді, і вдома погано грали, два-три роки тому всі сміялися. Бюджет був обмежений і вони через брак такого ресурсу, як у «Шахтаря», зробили ставку на своїх вихованців.

І подивіться на результат, в результаті вони ж виграли, а «Шахтар» що? Легіонерів немає, і вони будуть займатися тим, чим і Київ зараз, ніхто якісний не приїде сюди грати.

- «Динамо» зараз і «Динамо» кінця 90-х. Можете провести паралель?

- Тоді був інший футбол, інший менталітет, все інше було. Мені складно сказати, тому що це інші люди. Порівнювати то «Динамо» і це - взагалі без варіантів. Пригадую Лужного, Реброва, Шевченко, Ващука, Головко, Калітвінцева - зовсім інший футбол, інші люди. Ціла епоха пройшла. Менталітет футболістів був інший. Зараз інший світ, мислення. Футбол мутує, з'явився ВАР. Як можна порівнювати, якщо пройшло 25 лет.

Раніше Коповец заявляв, що «Шахтарю» буде складно в УПЛ без легіонерів.

Джерело: FanDay Петро Приходько
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Теги

Михайло Коповец Шахтар Донецьк Динамо Київ

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