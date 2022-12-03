Шакірі повторив досягнення Мессі і Роналду
Легенда! Мессі провів 1000-й матч в кар'єрі
Матч проти Австралії став ювілейним для лідера збірної Аргентини
Ліонель Мессі / Фото - Getty Images
В 1/8 фіналу чемпіонату світу збірна Аргентини грає проти Австралії. Даний матч став одним із найбільш знакових для Ліонеля Мессі.
Справа в тому, що це ювілейна гра для нападника «альбіселесте». Футболіст провів вже 1000 зустрічей на професійному рівні.
Найбільша кількість матчів було в футболці «Барселони» – 778. 169 ігор Лео провів за збірну Аргентини і 53 – за ПСЖ.
Раніше футболіст збірної Швейцарії Чердан Шакірі повторив досягнення Мессі та Роналду.
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