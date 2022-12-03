Легенда! Мессі провів 1000-й матч в кар'єрі

Матч проти Австралії став ювілейним для лідера збірної Аргентини

Ліонель Мессі / Фото - Getty Images

В 1/8 фіналу чемпіонату світу збірна Аргентини грає проти Австралії. Даний матч став одним із найбільш знакових для Ліонеля Мессі.

Справа в тому, що це ювілейна гра для нападника «альбіселесте». Футболіст провів вже 1000 зустрічей на професійному рівні.

Найбільша кількість матчів було в футболці «Барселони» – 778. 169 ігор Лео провів за збірну Аргентини і 53 – за ПСЖ.

Раніше футболіст збірної Швейцарії Чердан Шакірі повторив досягнення Мессі та Роналду.