Марна перемога. Огляд матчів Камерун – Бразилія та Сербія – Швейцарія
Шакірі повторив досягнення Мессі і Роналду
Швейцарія вийшла в плей-оф
Швейцарія обіграла Сербію (3:2) в матчі ЧС-2022.
Завдяки перемозі команда вийшла в плей-оф ЧС. В 1/8 фіналу швейцарці зіграють з Португалією.
Одним з голів в матчі відзначився Джердан Шакірі. Він забив на третьому ЧС поспіль.
Таким чином, хавбек повторив досягнення Кріштіану Роналду і Ліонеля Мессі, Які також забивали на трьох ЧС, повідомляє Opta.
Відзначимо, що швейцарець грає в МЛС.
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