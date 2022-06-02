Екс-гравець збірної Шотландії: «Україна повністю перебігала нас»
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Суннес в захваті від гри «синьо-жовтих»
Колишній гравець збірної Шотландії Грем Суннес висловився про поразку від України (1: 3). його цитує ВВС.
«Збірна Шотландії недостатньо добре контролювала м'яч. Ми не могли зробити цього в заключній стадії атак, не могли утримати м'яч на чужій половині поля. Вони (прим. - збірна України) виглядали як дійсно хороша футбольна команда, а ми - ні. Особливо в першому таймі.
Зінченко керував цим шоу. Не думаю, що це стало сюрпризом. У «Ман Сіті» він діє на позиції між лівим захисником і центральним хавбеком, і він дуже хороший гравець. Він був каталізатором контролю м'яча, повертався назад, віддавав розрізні передачі. Він грав як досвідчений півзахисник »
Як світова преса відреагувала на перемогу України над Шотландією.