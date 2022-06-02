Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»

Колишній гравець збірної Шотландії Грем Суннес висловився про поразку від України (1: 3). його цитує ВВС.

Зінченко керував цим шоу. Не думаю, що це стало сюрпризом. У «Ман Сіті» він діє на позиції між лівим захисником і центральним хавбеком, і він дуже хороший гравець. Він був каталізатором контролю м'яча, повертався назад, віддавав розрізні передачі. Він грав як досвідчений півзахисник »