Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
06:00
live
Інформаційний марафон
07:40
Волейбол. Золота Євроліга 2022. Чоловіки. Україна - Іспанія

Легенда збірної Шотландії: «Цей матч міг бути болючим для нас, якщо подивитися, скільки моментів було у України»

Команда Петракова впевнено переграла суперника
Футбол Чемпіонат світу з футболу
07:59
Легенда збірної Шотландії: «Цей матч міг бути болючим для нас, якщо подивитися, скільки моментів було у України»

Колишній гравець збірної Шотландії Грем Суннес висловився про поразку його команди від України (1: 3), але помітив, що воротар «синьо-жовтих» Георгій Буща не був готовий до матчу. його цитує Daily Record.

«Цей вечір міг бути дуже болючим для нас, якщо подивитися, скільки моментів у України протягом 90 хвилин. Єдине, що можна сказати, їх голкіпер був солодкою булочкою. Здалося, що він не готовий до матчів на такому рівні.

Ми повинні дивитися, як діяв суперник, якщо ми хочемо бути конкурентоспроможними на цій арені. Треба бути кращою командою, щоб розраховувати на вихід на чемпіонат світу.

Загалом, сьогодні Шотландія була недостатньо сильна, мені сумно це визнавати. У нас дійсно не було якостей, щоб створити якийсь тиск на українців ».

5 -го червня Україна зіграє з Уельсом за вихід на ЧС-2022. Букмекери не бачать фаворита в цій парі.

Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

збірна Шотландії (футбол)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Вірт: «Заміни не посилили гру збірної України в матчі з Шотландією»
Вірт: «Заміни не посилили гру збірної України в матчі з Шотландією»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
02 червня 23:13
Вернидуб: «Вчора футболісти збірної України були воїнами на полі»
Вернидуб: «Вчора футболісти збірної України були воїнами на полі»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
02 червня 21:34
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
02 червня 19:45
Григорчук: «Не пам'ятаю, скільки років тому у збірної України був такий рівень»
Григорчук: «Не пам'ятаю, скільки років тому у збірної України був такий рівень»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
02 червня 18:52
Екс-гравець збірної Шотландії: «Україна повністю перебігала нас»
Екс-гравець збірної Шотландії: «Україна повністю перебігала нас»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
02 червня 18:15
«Шотландці - терпили, їм було незручно виграти у інвалідів». У русні жорстко палало після перемоги збірної України
«Шотландці - терпили, їм було незручно виграти у інвалідів». У русні жорстко палало після перемоги збірної України
Футбол Чемпіонат світу з футболу
02 червня 16:57
2

Новини: Футбол

Збірна України прибула в Уельс і провела перше тренування
Збірна України прибула в Уельс і провела перше тренування
Чемпіонат світу з футболу
08:22
Битва за Піренейський півострів, Швейцарія довела, що в дивізіоні А повинна бути Україна. Як пройшов ігровий день Ліги націй
Битва за Піренейський півострів, Швейцарія довела, що в дивізіоні А повинна бути Україна. Як пройшов ігровий день Ліги націй
Ліга націй UEFA
08:12
Легенда збірної Шотландії: «Цей матч міг бути болючим для нас, якщо подивитися, скільки моментів було у України»
Легенда збірної Шотландії: «Цей матч міг бути болючим для нас, якщо подивитися, скільки моментів було у України»
Чемпіонат світу з футболу
07:59
Роналду вперше за 5 років залишився в запасі збірної Португалії
Роналду вперше за 5 років залишився в запасі збірної Португалії
Ліга націй UEFA
02 червня 23:20
Вірт: «Заміни не посилили гру збірної України в матчі з Шотландією»
Вірт: «Заміни не посилили гру збірної України в матчі з Шотландією»
Чемпіонат світу з футболу
02 червня 23:13
Мбаппе порадив власникам ПСЖ позбутися Почеттіно і ще 13 гравців команди
Мбаппе порадив власникам ПСЖ позбутися Почеттіно і ще 13 гравців команди
Ліга 1
02 червня 23:06
Колишній форвард збірної України натякнув, що готовий завершити кар'єру
Колишній форвард збірної України натякнув, що готовий завершити кар'єру
Українські легіонери
02 червня 22:58
Вернидуб: «Вчора футболісти збірної України були воїнами на полі»
Вернидуб: «Вчора футболісти збірної України були воїнами на полі»
Чемпіонат світу з футболу
02 червня 21:34
Захисник збірної Уельсу: «Україна - дуже технічна команда. Вони будуть володіти м'ячем більше»
Захисник збірної Уельсу: «Україна - дуже технічна команда. Вони будуть володіти м'ячем більше»
Чемпіонат світу з футболу
02 червня 21:26
Всі новини

Популярні новини

Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
02 червня 19:45
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Футбол Ліга націй UEFA
01 червня 21:23
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 00:35
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Гандбол
27 травня 20:44
Петракова розривало зсередини. Емоції тренера збірної України після перемоги над Шотландією
Петракова розривало зсередини. Емоції тренера збірної України після перемоги над Шотландією
Футбол Збірна України
02 червня 09:31
Всі новини