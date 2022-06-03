Легенда збірної Шотландії: «Цей матч міг бути болючим для нас, якщо подивитися, скільки моментів було у України»

Команда Петракова впевнено переграла суперника

Колишній гравець збірної Шотландії Грем Суннес висловився про поразку його команди від України (1: 3), але помітив, що воротар «синьо-жовтих» Георгій Буща не був готовий до матчу. його цитує Daily Record.

«Цей вечір міг бути дуже болючим для нас, якщо подивитися, скільки моментів у України протягом 90 хвилин. Єдине, що можна сказати, їх голкіпер був солодкою булочкою. Здалося, що він не готовий до матчів на такому рівні. Ми повинні дивитися, як діяв суперник, якщо ми хочемо бути конкурентоспроможними на цій арені. Треба бути кращою командою, щоб розраховувати на вихід на чемпіонат світу. Загалом, сьогодні Шотландія була недостатньо сильна, мені сумно це визнавати. У нас дійсно не було якостей, щоб створити якийсь тиск на українців ».

5 -го червня Україна зіграє з Уельсом за вихід на ЧС-2022. Букмекери не бачать фаворита в цій парі.