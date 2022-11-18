Легіонер «Дніпра-1» все ж надав перевагу «товарняку» збірної перед ключовим матчем проти «Шахтаря»

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Яніс Амаш / Фото - СК Дніпро-1 Захисник «Дніпра-1» Яніс Амаш навряд чи зіграє проти «Шахтаря». Про це повідомляє ZoryaLondonsk. Футболіст залишився в розташуванні збірної Алжиру. Команда вже провела перший із запланованих товариських матчів з Малі (1:1). Амаш готується до другого спарингу зі Швецією. Він відбудеться 19 листопада – в один день з центральною зустріччю першого кола УПЛ. Раніше стало відомо, хто обслужить матч «Дніпро-1» – «Шахтар».

Сергій Стаднюк