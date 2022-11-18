Екс-тренер «Дніпра-1»: «Клубу потрібен голкіпер вищого класу, ніж Валеф»
Легіонер «Дніпра-1» все ж надав перевагу «товарняку» збірної перед ключовим матчем проти «Шахтаря»
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Яніс Амаш / Фото - СК Дніпро-1
Захисник «Дніпра-1» Яніс Амаш навряд чи зіграє проти «Шахтаря». Про це повідомляє ZoryaLondonsk.
Футболіст залишився в розташуванні збірної Алжиру. Команда вже провела перший із запланованих товариських матчів з Малі (1:1).
Амаш готується до другого спарингу зі Швецією. Він відбудеться 19 листопада – в один день з центральною зустріччю першого кола УПЛ.
Раніше стало відомо, хто обслужить матч «Дніпро-1» – «Шахтар».
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