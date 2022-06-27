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Легіонер «Минаю» пояснив сміливе рішення повернутися до клубу, незважаючи на війну

Словенець назвав дату, коли прибуде в розташування української команди
Футбол Українська Прем'єр-ліга
14:21
Легіонер «Минаю» пояснив сміливе рішення повернутися до клубу, незважаючи на війну
Ловро Грайфонер / Фото - ФК Минай

Півзахисник «Минаю» Ловро Грайфонер назвав в ефірі телеканалу «Футбол» причини свого повернення в клуб, незважаючи на війну в Україні.

Я з оптимізмом відреагував на новину про старт УПЛ. Як і більшість людей в Україні. Переконаний, що футбол може стати світлим промінчиком у ці часи. Вірю, що через якийсь час на трибуни зможуть повернутись й фани.

Після початку війни я завжди був на зв’язку з одноклубниками, тренером та спортивним директором. На жаль, я не знаю української мови, проте це лише поки що. Тому спілкувався переважно з англомовними колегами.

Я дійсно дав згоду на те, аби повернутися до України та грати за «Минай» у новому сезоні. 1 липня розпочну підготовку з командою. До війни я провів у «Минаї» лише місяць, але за такий час уже відчув себе частиною цієї сім’ї. У мене повірили тренер та спортивний директор. Відверто кажучи, я навіть не думав про інші варіанти, ці пів року я чекав на можливість повернутися в Україну. Щасливий знову приїхати у свій клуб.

Звісно, я чудово знаю про те, що відбувається в Україні. Знаю, що наша група спочатку гратиме переважно в Ужгороді. Родина підтримала моє рішення. Деякі люди респектують мені за повернення в Україну. Мені приємно, але герої це ті, хто захищають свободу українського народу на фронті, а не ті, хто приїжджає сюди грати в футбол.

У Словенії добре обізнані тим, що відбувається в Україні. Ми підтримуємо вас, як і весь цивілізований світ. Знаю, що Словенія надавала військову допомогу Україні. Я дуже зрадів, коли Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Як на мене, це важливе та показове рішення в контексті війни.

Раніше головний тренер «Минаю» Володимир Шаран заявив, що відновлення футболу в Україні допоможе військовим.

Сергій Стаднюк
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Мінай війна

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