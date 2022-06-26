Тренер клубу УПЛ вважає, що поновлення футболу в Україні допоможе військовим

Володимир Шаран / Фото - ФК Шахтар

Головний тренер «Минаю» Володимир Шаран поділився в інтерв'ю прес-службі клубу думкою про доцільність поновлення футболу на території України під час війни.

Це також робота для гравців, тренерів, менеджменту клуба. Тому ми вдячні президенту «Минаю» Валерію Пересоляку, що він дав добро розпочати підготовку. Офіційної інформації щодо старту ще немає. Все швидко змінюється, але ми сподіваємось на краще і на те, що до запланованої попередньої дати старту 20 серпня ситуація зміниться тільки на краще.