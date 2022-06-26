Тренер «Минаю» хоче, щоб 36-річний Селезньов залишився у команді
Тренер клубу УПЛ вважає, що поновлення футболу в Україні допоможе військовим
Шаран назвав аргумент на користь старту нового сезону чемпіонату країни
Володимир Шаран / Фото - ФК Шахтар
Головний тренер «Минаю» Володимир Шаран поділився в інтерв'ю прес-службі клубу думкою про доцільність поновлення футболу на території України під час війни.
Футбол – спорт номер один. Це найулюбленіший вид спорту мільйонів людей по всьому світу. І, звичайно, він необхідний нам, попри нелегкий період, який переживає Україна. Футбол дуже потрібен людям. В першу чергу в психологічному плані. В тому числі й нашим військовим, які знаходяться на передовій та захищають нашу батьківщину.
Це також робота для гравців, тренерів, менеджменту клуба. Тому ми вдячні президенту «Минаю» Валерію Пересоляку, що він дав добро розпочати підготовку. Офіційної інформації щодо старту ще немає. Все швидко змінюється, але ми сподіваємось на краще і на те, що до запланованої попередньої дати старту 20 серпня ситуація зміниться тільки на краще.
Раніше повідомлялося, що Шаран хоче, щоб 36 - річний Євген Селезньов залишився в команді.
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