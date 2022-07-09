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Легіонери у справі. Гол Вербича допоміг «Динамо» переграти «Люцерн»

Основа киян не зазнала особливих труднощів зі швейцарським клубом
Футбол Українська Прем'єр-ліга
21:20
Легіонери у справі. Гол Вербича допоміг «Динамо» переграти «Люцерн»
Фото - ФК Динамо Київ

У черговому благодійному матчі «Динамо» переграло «Люцерн».

На початку зустрічі одна з розрізних передач киян принесла свої плоди. Голкіпер Мюллер збив Бєсєдіна, пенальті успішно реалізував Циганков.

Вербич скористався помилкою захисників і реалізував вихід один на один. Майже відразу «Люцерн» міг відповісти. Однак після удару впритул Бущан намертво зафіксував м'яч.

Другий тайм активніше почали господарі. Вони створили кілька небезпечних моментів, але голкіпер киян знову був напоготові.

Середина другої 45-хвилинки була в цілому за киянами, проте без особливої гостроти. А у кінцівці знову ввімкнулися швейцарці. Еміні скоротив відставання, а Соргіч був близький до того, щоб зрівняти рахунок. Проте, підопічні Мірчі Луческу відстояли перемогу.

У минулому матчі «Динамо» розгромило другий склад «Сьона» (6:1).

Благодійний матч

«Люцерн» – «Динамо» 1:2

Голи: Еміні, 81 – Циганков, 16 (пен.), Вербич, 24

«Люцерн»: Мюллер, Кампо, Фрідек, Белоко, Ардаїс, Дорн, Абубакар, Алабі, Джашарі, Бурш, Жакес. Запасні: Васіч, Гентнер, Сімані, Ндіайє, Соргіч, Шурпф, Еміні, Оттігер, Мейєр, Тоггенбургер.

«Динамо»: Бущан (Нещерет, 76), Кендзьора (Караваєв, 72), Попов (Сирота, 76), Забарний (Боль, 80), Дубінчак (Вівчаренко, 46), Сидорчук, Шапаренко (Шепєлєв, 72), Буяльський (Гармаш, 80), Вербич (Ванат, 72), Циганков (Антюх, 80), Бєсєдін.

Сергій Стаднюк
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