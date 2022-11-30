Цей день настав. Мессі побив рекорд Марадони та близький до того, щоб ще перевершити досягнення

Незважаючи на нереалізований пенальті, матч з Польщею став знаковим для лідера збірної Аргентини

Ліонель Мессі / Фото - Getty Images Збірна Аргентини в заключному турі групового етапу чемпіонату світу-2022 впевнено переграла Польщу (2:0). Даний матч став 22-м для нападника Ліонеля Мессі за «альбіселесте» на мундіалях. Таким чином, він побив рекорд Дієго Марадони (21 зустріч). Більш того, представник ПСЖ може збільшити даний показник. Перемога в грі з Польщею дозволила команді пробитися в плей-офф ЧС, де вона зіграє з Австралією. Крім цього, матч може стати 1000-м у кар'єрі Мессі.

Сергій Стаднюк