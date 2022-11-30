Сауль Альварес вибачився перед Мессі та народом Аргентини
Цей день настав. Мессі побив рекорд Марадони та близький до того, щоб ще перевершити досягнення
Незважаючи на нереалізований пенальті, матч з Польщею став знаковим для лідера збірної Аргентини
01 грудня 01:59
Ліонель Мессі / Фото - Getty Images
Збірна Аргентини в заключному турі групового етапу чемпіонату світу-2022 впевнено переграла Польщу (2:0).
Даний матч став 22-м для нападника Ліонеля Мессі за «альбіселесте» на мундіалях. Таким чином, він побив рекорд Дієго Марадони (21 зустріч).
Більш того, представник ПСЖ може збільшити даний показник. Перемога в грі з Польщею дозволила команді пробитися в плей-офф ЧС, де вона зіграє з Австралією.
Крім цього, матч може стати 1000-м у кар'єрі Мессі.
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