Легенда Атлетіко хоче грати в одній команді з українцями
Сауль недопрацює «довічний» контракт
близько 5 годин тому
Півзахисник Атлетіко Сауль розриває контракт з «кольчонерос» і залишає клуб після 17 років перебування в клубі.
За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, Трабзонспор підпише Сауля, як тільки буде досягнута усна домовленість.
Очікується, що 30-річний іспанець завершить перехід в Трабзон наступного тижня.
Якщо легенда Атлетіко не передумає, то виступатиме в одній команді з Олександром Зубковим, Данилом Сіканом та Арсенієм Батаговим.
Сауль провів в складі Атлетіко 427 матчів і забив 48 голів, з яким здобув 7 трофеїв. В 2017 році Сауль підписав з Атлетіко контракт на 9 років, який добігає завершення наступного літа, продемонструвавши лояльність рідному клубу.
В сезоні 2021/22 Сауль провів в Челсі, проте в Англії себе ге показав.
Минулого сезону грав в оренді за Севілью, де зіграв 26 поєдинків і відзначився голом і шістьма асистами.