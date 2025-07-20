Півзахисник Атлетіко Сауль розриває контракт з «кольчонерос» і залишає клуб після 17 років перебування в клубі.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, Трабзонспор підпише Сауля, як тільки буде досягнута усна домовленість.

Очікується, що 30-річний іспанець завершить перехід в Трабзон наступного тижня.

Якщо легенда Атлетіко не передумає, то виступатиме в одній команді з Олександром Зубковим, Данилом Сіканом та Арсенієм Батаговим.

Сауль провів в складі Атлетіко 427 матчів і забив 48 голів, з яким здобув 7 трофеїв. В 2017 році Сауль підписав з Атлетіко контракт на 9 років, який добігає завершення наступного літа, продемонструвавши лояльність рідному клубу.

В сезоні 2021/22 Сауль провів в Челсі, проте в Англії себе ге показав.

Минулого сезону грав в оренді за Севілью, де зіграв 26 поєдинків і відзначився голом і шістьма асистами.

Досвідчений захисник Атлетіко покинув клуб.