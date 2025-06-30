Досвідчений захисник Атлетіко покинув клуб
Футболіст отримав статус вільного агента
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Іспанський захисник Сесар Аспілікуета залишив Атлетіко Мадрид після закінчення терміну дії контракту.
«Було приємно бути частиною червоно-білої родини. Мені пощастило розділити своє повсякденне життя із чудовою групою людей, як на полі, так і за його межами. Я хочу подякувати їм усім за те, що вони змусили мене відчути себе частиною цієї сім'ї з першого дня», — сказав 35-річний іспанець.
Аспілікуета зіграв 54 матчі за Атлетіко у всіх змаганнях з моменту переходу з Челсі в 2023 році.