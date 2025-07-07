Колишній півзахисник Барселони та національної збірної Хорватії Іван Ракітіч офіційно оголосив про завершення професіональної кар'єри. Про своє рішення 37-річний футболіст повідомив у прощальному відеозверненні, яке опублікував у соцмережах.

Ракітіч провів найбільш яскравий відрізок кар'єри в складі Барселони, де виграв 13 трофеїв, зокрема Лігу чемпіонів, чемпіонат Іспанії та Кубок короля. У футболці національної збірної Хорватії став віцечемпіоном світу у 2018 році та бронзовим призером мундіалю 2022-го.

Останнім клубом у кар'єрі хавбека став Хайдук зі Спліта. За інформацією хорватських ЗМІ, керівництво клубу готове запропонувати Ракітічу одну з адміністративних посад у структурі Хайдука.