Легенда Челсі наполягає на трансфері гравця збірної України
На фоні виступів на КЧС
близько 2 годин тому
Анатолій Трубін/ Фото - Бенфіка
Ексфутболіст Челсі та збірної Нігерії Джон Обі Мікел оцінив перформанс голкіпера Бенфіки Анатолія Трубіна на Клубному чемпіонаті світу. Його слова наводить DAZN.
Ми говорили про нього перед грою. Він провів блискучий турнір. Сьогодні був один з тих днів, про які треба просто забути. Я все ще вважаю, що нам потрібно підписати Трубіна, - розповів Обі Мікел.
Раніше тренер Трубіна відреагував на виліт Бенфіки з КЧС.