Ексфутболіст Динамо Владислав Ващук висловився про трансферну кампанію чемпіона України. Його слова наводить Tribuna.

Щоб досягти більшого, потрібні ще люди, щоб підсилити оборону і півзахист. Тут треба відштовхуватись від того, які плани далі та куди рухається команда.

Треба однозначно підсилюватись. Інше питання – чи клуб зможе запросити сюди футболістів. Складно сказати. Думаю, керівництво буде відштовхуватись від того, як пройде кваліфікація. Маючи такий досвід виступу в єврокубках, в Динамо розуміють, що вони можуть зробити, а чого не варто, - розповів Ващук.