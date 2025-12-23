Колишній захисник Динамо та збірної України Владислав Ващук розповів, чи задоволений він своєю кар'єрою.

Задоволений, але можна було більше. Хотілось би виграти Лігу чемпіонів. Я вважаю, що це все може бути попереду. Ну, в мене не як гравця. Не як тренера, а як функціонера.

Хотілось би пограти на європейському рівні, хотілось би, якби був шанс, пограти в Монако. Коли я був на перегляді у Майнці і Феєноорді, я розумів, що на той час я спокійно міг грати в європейському клубі – як Монако, так Боруссія Дортмунд, – міг адаптуватися під їхній стиль і все інше. Думаю, це могло дати якийсь поштовх мені далі розвиватися.

Колись Лобановський казав: 5-7 років на одному місці – це вже забагато, треба щось міняти, бо тобі треба знайти мотивацію в собі. Те, що тренер вміє це робити – це добре, а ти в собі, що тобі доводити? 8 чи 9 разів чемпіон України – і що?

Якщо ти виграв Лігу чемпіонів – тобі треба все одно кудись переходити, мотивація повинна бути в тебе. Новий клуб, адаптація, новий стиль гри. Чим сильніший суперник, тим мені було легше і прикольніше, тому що я тренувався все життя для того, щоб проявити свої найліпші якості. Треба це робити – і рівень твій одразу виростає.