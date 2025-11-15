Коли ми грали, такого ж не було. Резервний, не резервний склад... Коли був відбір, то, напевно, ми всі ігри грали одним складом. Чемпіонат України, Кубок, збірна, Ліга чемпіонів — все одним складом.

Сьогодні мені незрозумілі ці речі. Те, що УЄФА робить такі речі, що грають через два на третій день… Сьогодні УЄФА та ФІФА футболістів використовують у своїх цілях. Це дуже погано.

Щодо першого пенальті, багато кажуть, що там була пряма нога. Ну таке, якщо подивитись по ВАР. Але це, по-перше, рішення судді. Якщо він не дав, значить, на його думку, не було.

Щодо пенальті у наші ворота, то було явно видно, що Михавко наступив. Тобто там можна ВАР й не передивлятися. В цілому, це необережність, не знаю.

Ну було тяжко відіграватися після першого голу. Бо хоч [до пропущеного] тримали оборону та грали, сподіваючись, що все-таки гра якось поміняється, але воно йшло до логічного закінчення. Що й сталося. А далі вже таке, – підсумував Ващук в інтерв'ю ua.tribuna.com.