Екскапітан Зорі Ігор Пердута висловився про перехід до складу Зорі. Його слова наводить пресслужба клубу.

Радий приєднатися до такого колективу, який ставить завжди дуже високі цілі. Дуже хороша команда, ми дуже часто перетиналися в УПЛ, тому я дуже радий, що перебуваю тут.

В принципі, знайомий з багатьма футболістами, ми один одного знаємо, але так, щоб спілкуватися - то ні. Думаю, що проблем з адаптацією не має бути. Думаю, що все буде нормально.

Життя так складається - тепер я гравець Зорі і робитиму все від себе залежне, щоб виконати ті завдання, які нам ставлять керівники клубу.

Мені хочеться кожну гру виходити на поле та допомагати команді – це для мене завжди на першому місці. Немає різниці, на якій позиції - мені хочеться допомагати команді на полі, - сказав Пердута.