Колишній капітан став гравцем Зорі
Футболіст недовго був без клубу
20 хвилин тому
Фото: ФК Ворскла
Луганська Зоря офіційно оголосила про підписання захисника Ігоря Пердути, який залишив полтавську Ворсклу.
Футболіст перебрався до Зорі на правах вільного агента. Деталі угоди з екскапітаном Ворскли луганський клуб не розголошує.
Пердута виступав за Ворсклу з 2011 року з перервою на оренду в Оболонь в 2012 році. На його рахунку 343 матчі, три голи і 33 результативні передачі за полтавський клуб.
Зоря в сезоні 2024/25 посіла сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ, набравши 40 залікових балів.
2 серпня Зоря відкриватиме новий сезон УПЛ поєдинком проти ЛНЗ (18:00).
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