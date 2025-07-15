Ексворотар Реала, Валенсії та збірної Іспанії Сантьяго Каньїсарес розповів, хто на його думку має стати цьогорічним володарем Золотого м'яча. Його слова наводить COPE.

Ашраф заслуговує на »Золотий м'яч" у 20 разів більше, ніж Дембеле, як і Вітінья. Мені набридло, що його дають нападникам.

Час від часу його слід вручати крайньому захиснику, який провів такий сезон, як Ашраф, або півзахиснику, як Вітінья. Це абсолютно нормально і анітрохи не применшує гідності нагороди, - заявив Каньїсарес.

Урочиста церемонія вручення Золотого м’яча відбудеться 22 вересня в Парижі. Минулорічним володарем нагороди став іспанець Родрі.